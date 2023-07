VIDEO. Een schreeuw die door merg en been gaat: Andy Murray lijkt zich plots zwaar te blesseren, gaat alsnog door en pakt setwinst

Donderdagavond hield het hele Londense Centre Court zijn hart even vast op Wimbledon. In de derde set schreeuwde Andy Murray het plotseling uit van de pijn, waarna hij neerzeeg op het gras. De 36-jarige Schot verbeet de pijn en werkte de lopende set alsnog winnend af! Daardoor leidt hij met 2-1 tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. Het duel in de tweede ronde wordt later vandaag (omstreeks 16u Belgische tijd) verder afgewerkt.