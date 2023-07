Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil dat Nationale Loterij stopt met sportweddenschappen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) vraagt de Nationale Loterij in een brief die de krant L’Echo kon inzien om te stoppen met sportweddenschappen. Het vehikel Scooore wordt mogelijk verkocht of stopgezet, schrijft De Tijd.

De brief dateert al van begin maart, en vraagt de Loterij om te beraadslagen over een verkoop van Scooore tegen 1 juli 2023 “met het oog op de stopzetting van de organisatie van sportweddenschappen, uiterlijk op 31 december 2023”.

De raad van bestuur van de Loterij komt volgende dinsdag bijeen om een standpunt in te nemen. L’Echo vernam van meerdere bronnen dat de kans groot is dat de vraag van Vincent Van Peteghem, die behalve minister van Financiën ook voogdijminister van de Loterij is, gevolgd wordt.

Een verkoop van Scooore is niet uitgesloten, maar ook een simpele stopzetting van de activiteit is een optie. In een korte reactie bevestigt de Loterij dat een overdracht van de activiteiten wordt bestudeerd, maar ze herinnert eraan dat het aanbieden van sportweddenschappen is opgenomen in haar beheerscontract, en dus een opdracht van openbare dienst vormt.

Van Peteghem vindt dat sportweddenschappen onvoldoende bijdragen tot de maatschappelijke doelstellingen van de Nationale Loterij. De verslavingen die online sportweddenschappen bij vooral jongeren opwekken, wegen niet op tegen de financiële baten voor de overheid en de goede doelen van de Loterij of tegen de doelstelling van de Loterij om het gokgedrag onder controle te houden.