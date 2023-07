Vrijdagmiddag krijgen we in Bordeaux de derde massaspurt van deze Tour. Groenetruidrager Jasper Philipsen kan een loepzuivere hattrick laten optekenen. Gebeurt dit, dan geeft hij de concurrenten in de puntenstrijd zo goed als de genadeslag. Ook Caleb Ewan en Mark Cavendish zijn mannen om in het oog te houden. En hoe goed is Fabio Jakobsen hersteld? Volg rit 7 hier live op de voet.