Kruispunt Leopoldlaan in Pelt open en verkeerslichten werken: gemeente vraagt op te letten

De Leopoldlaan is voortaan weer open in de twee richtingen en de nieuwe verkeerslichten zijn intussen in werking. De gemeente vraagt aandacht voor de komende weken en voor de verdere werken.

De Leopoldlaan blijft vanaf nu open in beide richtingen, maar er is natuurlijk wel een gewijzigde situatie. Wie vanuit Neerpelt komt, neemt aan de nieuwe verkeerslichten de afslag naar De Koel. Wie vanuit Overpelt komt, mag niet langer afdraaien vanop de Leopoldlaan naar De Koel maar moet verplicht de inrit via de Sellekaertstraat nemen. Dat zal ook zo blijven na de werken.

Omleiding

De gemeente vraagt aandacht voor de verdere werken. “Een deel van De Koel gaat van maandagochtend 10 juli om 6 uur tot en met 17 juli ’s middags dicht om de riolering aan te leggen. Komende van Overpelt rijd je de Sellekaertstraat in. Wil je naar Vatana, Jumbo, Kruidvat, Proximus, Tom & Co of Fitpoint? Neem dan de afslag De Koel. Uitrijden doe je vervolgens via de noodweg naar de Haspershovenstraat. Voor Albert Heijn, Action, Arego, Wibra, Eldi, CM en Rijschool Hendriks rij je van de Sellekaertstaat naar Haspershovenstraat tot aan de St.-Jorisstraat en weer naar links de Leopoldlaan op. Daar neem je aan de nieuwe verkeerslichten de afslag naar links. Na het winkelen verlaat je de site via het nieuwe kruispunt in beide richtingen. Als je van Neerpelt komt, kun je via De Leopoldlaan enkel De Koel nog inrijden voor de parking van Albert Heijn, Action, Arego, Wibra, Eldi, CM, en Rijschool Hendriks. Wil je naar Vatana, Jumbo, Kruidvat, Proximus, Tom & Co of Fitpoint? Rij dan verder tot de Sellekaertstraat, sla links af en vervolgens weer links De Koel op. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk van de voorzijde De Koel (parking Albert Heijn, enz.) naar de achterzijde De Koel (parking Jumbo, enz.).

Boetes

Na 17 juli gaat de volledige De Koel open zodat de circulatie weer mogelijk is. Dit tot en met 7 augustus. Vanaf 8 augustus tot einde september wordt het eerder afgesloten deel van De Koel opnieuw afgesloten en opgebroken. Dit om wegenis en fietspaden aan te leggen. “We benadrukken dat wie van Overpelt komt niet langer mag afdraaien naar De Koel, nu niet en ook niet in de toekomst. Overtredingen worden bestraft met een boete. Ben je toch per ongeluk de Sellekaertstraat voorbijgereden onderweg naar De Koel? Rij dan tot aan de rotonde aan de Gamma en keer terug. Weet je het even niet meer? Volg dan de borden, die wijzen je de juiste weg”, onderstreept de gemeente.