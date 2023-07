Vandaag op Wimbledon: David Goffin tegen Russische klepper, kunnen de andere Belgen in het dubbelspel wél langer overleven?

Richting het einde van de eerste week is David Goffin nog de enige overgebleven Belg op de hoofdtabel van het enkelspel. De 32-jarige Luikenaar rondde donderdag nog maar zijn tweede ronde succesvol af tegen de Chileense qualifier Barrios Vera of Goffin moet later vandaag al terug de baan opstappen. Het programma van Wimbledon werd de voorbije dagen immers flink door mekaar geschud vanwege de aanhoudende regen op dinsdag en woensdag.

Op die manier komt Goffin omstreeks 12u Belgische tijd tegenover Andrey Rublev (ATP 7) te staan in de derde ronde. Ook het Russische zevende reekshoofd moest gisteren nog vol aan de bak. Na vier sets ging hij voorbij zijn landgenoot Karatsev. In 2021 haalde Rublev de vierde ronde op Wimbledon, voorlopig zijn beste resultaat in de All England Club.

Rublev — © AFP

Actieve Belgen in het dubbel

In het dubbelspel zijn onze landgenoten wel nog talrijk van de partij. Elise Mertens (WTA 8 dubbel) won het toernooi in 2021 en was vorig jaar verliezend finaliste. Met de Australische Storm Hunter (WTA 7 dubbel) neemt ze het in de eerste ronde op tegen de Oekraïense Nadiia Kichenok (WTA 55 dubbel) en de Poolse Alicja Rosolska (WTA 57 dubbel). Mertens en Hunter zijn de derde reekshoofden op het Londense gras. Het gaat om de eerste wedstrijd op Court 9, met de start om 12u Belgische tijd.

Op hetzelfde court probeert Greet Minnen (WTA 56 dubbel) aan de zijde van de Hongaarse Anna Bondar (WTA 50 dubbel) de tweede ronde te bereiken in de derde wedstrijd van de dag. Zij nemen het dan op tegen de Amerikaanse tandem Makenna Jones (WTA 107 dubbel) en Sloane Stephens (WTA 336 dubbel).

© BELGA

In het gemengd dubbel staat Joran Vliegen (ATP 25 dubbel) aan de zijde van de Chinese Yifan Xu (WTA 27 dubbel) tegenover de Brit Neal Skupski (ATP 2 dubbel) en de Amerikaanse Desirae Krawczyk (WTA 10 dubbel), de tweede reekshoofden. Het gaat om de laatste partij van de dag op Court 5. Op Court 6 is de laatste partij voor Sander Gillé (ATP 23 dubbel) met aan zijn zijde de Japanse Miyu Kato (WTA 31 dubbel), tegen de Kroaat Mate Pavic (ATP 17 dubbel) en de Oekraïense Lyudmyla Kichenok (WTA 15 dubbel).

Op Court 7 is de derde wedstrijd die van Kirsten Flipkens (WTA 49 dubbel) en de Hongaarse Timea Babos (WTA 61 dubbel) in de eerste ronde van het dubbelspel bij de vrouwen tegen de Amerikaanse Asia Muhammad (WTA 35 dubbel) en de Mexicaanse Giuliana Olmos (WTA 16 dubbel), de tiende reekshoofden. In de laatste wedstrijd van de dag op deze court moet Flipkens alweer aan de bak, maar dan in de eerste ronde van het gemengd dubbel, aan de zijde van de Fransman Edouard Roger-Vasselin (ATP 10 dubbel). De Britten Jonny O’Mara (ATP 128 dubbel) en Olivia Nicholls (WTA 72 dubbel) zijn dan hun tegenstanders.

Deze affiches mag u niet missen

Andy Murray en Stefanos Tsitsipas waren donderdagavond al begonnen aan hun tweede ronde. Zij zullen die na drie sets in het voordeel voor de Schot later vandaag verderzetten. Tsitsipas pakte de openingsset na een tiebreak, Murray de twee volgende: 6-7, 7-6 en 6-4.

Ook Novak Djokovic en Carlos Alcaraz treden weer op op het Centre Court. De Serviër doet dat tegen de 38-jarige Zwitser Stan Wawrinka (ATP 88), drievoudig grandslamwinnaar. Djokovic verloor al 40 matchen op rij niet meer op de hoofdbaan. Alcaraz krijgt de 26-jarige Fransman Alexandre Muller (ATP 84) tegenover zich.

Bij de vrouwen komt topfavoriete en ’s werelds nummer één aan zet in haar derde ronde tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 29). Zij had telkens drie sets nodig in haar vorige twee duels, Swiatek liet nog geen set liggen dit toernooi.

Het nummer twee op de WTA-ranking, Aryna Sabalenka, werkt dan weer haar tweede ronde af tegen de Franse Varvara Gracheva (WTA 41).