Laura Lieckens van ‘Blind getrouwd’ opent pop-up: “Ik ben zelf zwaar shopverslaafd, maar vond niet altijd wat ik zocht”

Laura Lieckens (30), bekend van het vijfde seizoen van 'Blind getrouwd’, baat in juli de pop-upwinkel Jul & Jet uit. In het pand in de Wiegstraat, dicht bij de Meir, verkoopt ze dames- en meisjeskleding, accessoires en enkele tweedehands stuks die haar zoontje Eden ontgroeide.

Het winkeltje dat donderdag zijn feestelijke opening kende, is klein, fijn en kleurrijk. Laura zal er elke dag te vinden zijn, samen met haar jongere zus Noa (24). “Mode is altijd een grote liefde geweest van mij. Ik ben zelf zwaar shopverslaafd”, geeft ze toe. “Maar ik vond in winkels niet altijd wat ik zocht. Het was me vaak te basic, te simpel. Hier hangen alleen stuks die ik zelf zou kopen en dragen.”

Jul & Jet is de naam van de webshop die Laura in 2020 lanceerde. Het is de eerste keer dat ze haar online shop met vrouwen- en kinderkleding rechtstreeks naar de klant brengt. “Eigenlijk heette de shop eerst Juliet & Juliette, omdat ik dat een mooie naam vind. Een bepaalde Belgische kledingwinkel heeft echter een kledinglijn die Julie Juliette heet. Zij wilden me voor de rechter slepen, dus heb ik het verkort”, lacht ze.

Laura kiest voor een betaalbare collectie. “Je vindt hier niets dat meer dan 70 euro kost.” — © Patrick De Roo

Sociaal aspect

Enkele maanden geleden besloot ze een pop-up te openen. In Antwerpen, de stad waar ze studeerde en die ze goed kent. “Het was stressen om alles in orde te krijgen. We verloren veel tijd doordat de deal met een ander pand na enkele weken nog afsprong”, vertelt Laura. “In zo’n vier weken hebben we dit uit de grond gestampt. Net op de dag dat ik voor dit pand tekende, kregen we ook te horen dat de crèche van mijn zoontje zou sluiten. ”

Nu alles in orde is en Eden opvang vond bij de grootouders, geniet Laura als verkoopster. “Ik hou van het sociale aspect ervan, een babbeltje doen met de mensen. Af en toe hoort daar een vraag of opmerking over Blind getrouwd bij, maar dat vind ik wel grappig.” Een bekend gezicht lokt ongetwijfeld nieuwsgierigen naar binnen. “Het creëert zeker kansen. Maar ik had het idee voor mijn webshop al voor ik meedeed aan het programma, hoor. Het is zeker niet zo dat ik op tv getrouwd ben om mijn zaak te promoten, dan had ik de shop wel eerst gestart”, lacht ze.

Laura staat in de winkel met haar jongere zus Noa, die nog studeert. — © Patrick De Roo

De winkel is open tot en met 2 augustus. Daarna gaat Laura weer aan het werk als interieurdesigner, haar voltijdse job, en houdt ze zich bezig met de voorbereidingen van haar trouwfeest. “Voor de wet zijn Yorben en ik al getrouwd, maar het feest is in september. Mijn trouwjurk kocht ik in de boetiek waar ik het kleed voor de trouw met Sonny kocht. Ik heb ook al een kort kleedje in optie voor het dansfeest, maar wie weet vind ik bij het collectie kiezen nog wel een leuker jurkje. Ik koop trouwens elke week nieuwe stukken aan, dus de collectie in de shop wordt heel vaak vernieuwd.”

Naast de snel veranderende damescollectie is er een rek met meisjeskleren dat Laura’s plusdochter Enthe maar al te graag plundert, en een rekje met tweedehands babykleertjes van baby Eben (bijna 1). Wie goed zoekt, vindt ook enkele soldenstuks. Geen nood als je er deze maand niet bij kunt zijn, want Laura heeft al nieuwe pop-upplannen voor het najaar. Of ze dan opnieuw naar Antwerpen komt, staat nog niet vast.