Val van Nederlandse regering niet uitgesloten na “onverklaarbare” demarche van premier Mark Rutte

De Nederlandse regering zit in crisismodus. De VVD van premier Mark Rutte dreigt het kabinet te doen vallen als de vier coalitiepartners het niet eens raken over een migratie-quotum. Er werd donderdagnacht na urenlang overleg in crisissfeer nog geen akkoord bereikt. D66-leider Sigrid Kaag sprak na afloop donderdagnacht van “goede gesprekken”, die evenwel nog niet tot een doorbraak hebben geleid.

Valt de Nederlandse regering nog deze week? De mogelijkheid hangt in de lucht, nadat premier Mark Rutte woensdagavond zijn coalitiepartners het mes op de keel heeft gezet. Hij wil dat alle regeringspartijen akkoord gaan met een beperking van het aantal kinderen dat uit oorlogsgebied naar Nederland komt. Concreet wil hij een quotum bij gezinshereniging van maximaal 200 kinderen per maand.

Voor het links-liberale D66 en de ChristenUnie (CU) is het voorstel onbespreekbaar, klinkt het in Nederlandse media. Het christendemocratische CDA zou wel akkoord gaan, maar niet begrijpen waarom Rutte het gevoelige overleg zo op de spits drijft.

De coalitiepartners onderhandelen al maanden over een pakket dat Nederland meer controle moet geven op asiel en migratie. Het grootste deel is afgeklopt. Maar de voorgestelde maatregelen om migratie te beperken, zorgen voor een splijtzwam in het kabinet. VVD en CDA willen ver gaan om de instroom te beperken, maar de tandem D66-CU wil juist de nadruk leggen op de humane opvang van vluchtelingen.

Compleet verrast

De onenigheid gaat over de invoering van een ‘tweestatusstelsel’, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen vluchtelingen die permanent in Nederland blijven, en mensen die tijdelijk bescherming nodig hebben. Een ander twistpunt: kansarme asielzoekers, die uit ‘veilige landen’ komen, zouden minder lang recht krijgen op juridische bijstand. Maar het is een oud plan van Rutte dat woensdagavond de boel op scherp heeft gezet. Hij wil gezinshereniging beperken tot maximaal tweehonderd kinderen per maand.

Het onverwachte voorstel leidde woensdagavond tot hevige discussies. Toch lijkt Rutte niet bereid om nog lang te willen onderhandelen. De premier wil het voorstel vrijdag op de ministerraad brengen, en dan moet er gestemd worden. Zonder steun van D66 en CU betekent dat het einde van de regering. Verschillende ministers noemen de demarche van Rutte “roekeloos” en “onverklaarbaar”.

Verkiezingen

Mogelijk gokt Rutte met zijn harde opstelling dat D66 en CU geen verkiezingen willen. Vooral de links-liberalen hebben veel te verliezen bij een val van de regering. Volgens de recentste peiling zouden ze de helft van hun zetels kwijtspelen. Ook de andere coalitiepartners zouden klappen krijgen bij vervroegde verkiezingen.

Een alternatief is dat Rutte juist bewust aanstuurt op verkiezingen. De VVD zou enkele zitjes verliezen, maar de grootste fractie blijven. Winnaar zou de BoerBurgerBeweging zijn. De piepjonge partij die de stem van het platteland wil vertolken, zou meteen de tweede grootste van het land worden.

Stemming van tafel

De coalitiepartijen praten vrijdag verder. Dan moet de knoop worden doorgehakt, zo wil in ieder geval de VVD van premier Mark Rutte. Een mogelijke val van de Nederlandse regering werd donderdagnacht nog niet afgewend, al zou de stemming die Rutte vrijdag al op de ministerraad wilde en waarmee hij de druk had opgevoerd wel van tafel zijn. Er zou vrijdag eerst een reguliere ministerraad over lopende zaken komen, waarna in de namiddag een nieuw overleg over het asieldossier zou beginnen, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

De onderhandelingspartners wilden na afloop van het overleg donderdagnacht rond 2 uur weinig kwijt, aldus AD. Rutte wilde niet speculeren of er vrijdag een oplossing komt. “Maar zo niet, dan zien we dan weer verder”, klonk het. “We zitten in een gesprek om te komen tot een afspraak over migratie. Dit was een stap in een proces van stappen.”

D66-leider Sigrid Kaag zei dat verder gepraat moest worden. “Ik ben niet pessimistischer of optimistischer na vanavond.” Leider van CDA Wopke Hoekstra zag “reden om de gesprekken vrijdag te hernemen”. Vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) liet verstaan dat ze nog in gesprek waren, maar dat het niet gemakkelijk was.

