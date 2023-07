Nederlandse regering praat vrijdag verder over asiel, crisis nog niet afgewend

De Nederlandse regering heeft na urenlang overleg in crisissfeer nog geen akkoord bereikt over de aanpak van migratie. D66-leider Sigrid Kaag sprak na afloop donderdagnacht van “goede gesprekken”, die evenwel nog niet tot een doorbraak hebben geleid.

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten vrijdag verder. Dan moet de knoop worden doorgehakt, zo wil in ieder geval de VVD van premier Mark Rutte. Hij zette tijdens een eerder overleg op woensdagavond de onderhandelingen op scherp, door te eisen dat er een quotum komt op het aantal gezinsleden dat oorlogsvluchtelingen naar Nederland mogen halen.

Een mogelijke val van de Nederlandse regering is nog niet afgewend, al zou de stemming die Rutte vrijdag al op de ministerraad wilde en waarmee hij de druk had opgevoerd wel van tafel zijn. Er zou vrijdag eerst een reguliere ministerraad over lopende zaken komen, waarna in de namiddag een nieuw overleg over het asieldossier zou beginnen, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

De onderhandelingspartners wilden na afloop van het overleg donderdagnacht rond 2 uur weinig kwijt, aldus AD. Rutte wilde niet speculeren of er vrijdag een oplossing komt. “Maar zo niet, dan zien we dan weer verder”, klonk het. “We zitten in een gesprek om te komen tot een afspraak over migratie. Dit was een stap in een proces van stappen.”

D66-leider Sigrid Kaag zei dat verder gepraat moest worden. “Ik ben niet pessimistischer of optimistischer na vanavond.” Leider van CDA Wopke Hoekstra zag “reden om de gesprekken vrijdag te hernemen”. Vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) liet verstaan dat ze nog in gesprek waren, maar dat het niet gemakkelijk was.