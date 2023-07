Ontbossing Amazonegebied sterk afgenomen tijdens bewind Lula

Het ontbossen van het Amazoneregenwoud is met een derde afgenomen in de eerste zes maanden van het presidentschap van Luiz Inácio Lula da Silva vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, zo verklaarde de Braziliaanse regering donderdag.

De daling van 33,6 procent is gebaseerd op satellietbeelden van het Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), de Braziliaanse wetenschappelijke overheidsinstelling die de ruimte onderzoekt. Volgens deze instantie werd in de periode van januari tot juni van dit jaar zo’n 2.649 vierkante kilometer aan regenwoud gekapt. In de eerste zes maanden van 2022 tijdens het presidentschap van Jair Bolsonaro werd nog zo’n 3.988 vierkante kilometer regenwoud verwijderd.

“We hebben een gestage neerwaartse trend bereikt in de ontbossing van de Amazone”, zei minister van Milieu Marina Silva op een persconferentie. In de maand juni van dit jaar was de daling nog groter, namelijk 41 procent, vergeleken met juni 2022.

Tijdens het presidentschap van Bolsonaro van 2019 tot 2022 schoot de ontbossing van de Amazone met 75 procent omhoog, in vergelijking met het voorgaande decennium.