Tegenvaller voor Anderlecht: Murillo loopt twee spierscheuren op tijdens Gold Cup

Michael Amir Murillo (27) heeft een grotere spierscheur opgelopen in de dij en een kleinere in de hamstrings. Dat heeft de nationale ploeg van Panama laten weten, waarmee Murillo deelnam aan de Gold Cup. Panama neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Qatar, maar Murillo wordt vervangen door Omar Valencia. Murillo is minstens enkele weken en mogelijk enkele maanden out. Een transfer is in die omstandigheden zo goed als uitgesloten. Met Louis Partis legde Anderlecht al een nieuwe rechtsback vast.