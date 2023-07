“De grootste stunt in de filmgeschiedenis”: Tom Cruise rijdt met motor van klif in nieuwe film en trainde daar jaren voor

Het internet raakt maar niet uitgepraat over de jongste stunt van Tom Cruise (61), maar het is dan ook een indrukwekkende. Voor de nieuwste ‘Mission: impossible’ dook de acteur met een motor van een klif. Het resultaat van 13.000 oefensprongen en 500 sessies skydiven.

Weldra waait Mission: impossible - dead reckoning part one de bioscopen binnen. En hoewel filmpjes van de bewuste stunt al sinds najaar 2020 online circuleren, kijkt iedereen er naar uit om het nieuwste potje waaghalzerij van Cruise op het grote scherm te zien.

De acteur maakt er al jaren een gewoonte van zijn eigen stunts te doen. En hij neemt die verantwoordelijkheid bloed-, bloedserieus. Zo trainde hij 16 uur per dag om met een helikopter te kunnen vliegen, hij hield z’n adem zes minuten in, beklom het hoogste gebouw ter wereld en bengelde acht keer aan een vliegtuig.

Maar de motorstunt is volgens regisseur Christopher McQuarrie “zonder twijfel het gevaarlijkste dat we al hebben geprobeerd.” Gevaarlijker nog dan alle vliegscènes uit die andere kaskraker Top gun: maverick, waarvoor Cruise zelf achter het stuur van een straaljager kroop. De stunt moet zo’n 2,6 miljoen dollar gekost hebben. Nadat ie van een 198 meter hoge motorbaan raast, springt Cruise zo’n 150 meter de diepte in. Met parachute, uiteraard.

30 sprongen per dag

Om de stunt goed in de vingers te krijgen werd in Engeland een oefenbaan gebouwd, waarop hij maar liefst 13.000 oefensprongen uitvoerde. Zijn filosofie? “Wees niet voorzichtig, maar competent. Ik moet hier zo goed in worden dat er gewoon niks fout kan gaan. Het kleinste detail moet je trainen, drillen. En dat steeds opnieuw en opnieuw.” Of, zoals de stuntcoördinator het zei: “Ze deden 30 sprongen per dag. Hij werd bijna een machine.”

Ook de snelheid van elke sprong werd nauwkeurig bijgehouden. Pittig detail: de motor die tijdens de eigenlijke opnames werd gebruikt, had geen snelheidsmeter. “Ik moest het puur op het geluid en het gevoel van de motor doen”, vertelde Cruise.

Het eindresultaat werd - op de allereerste opnamedag - gefilmd in Noorwegen. Op een mistige dag dan nog. Maar alles verliep vlotjes, en Cruise deed de sprong zelfs meerdere keren. Zes, om precies te zijn. En toch is de superster nog niet voldaan. “Het enige wat me nog meer angst aanjaagt, is wat we in petto hebben voor Mission: impossible 8”, aldus McQuarrie. Wordt vervolgd.

