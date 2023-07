België met Nicola en Olivier Philippaerts, Bruynseels, Vereecke en Vermeir naar Milaan

Nicola en Olivier Philippaerts, Niels Bruynseels, Koen Vereecke en Wilm Vermeir werden geselecteerd om België te vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap jumping, dat van 30 augustus tot 3 september gehouden wordt in het Noord-Italiaanse Milaan.

Voor België, dat zich vorig jaar plaatste voor de Olympische Spelen van Parijs, is het EK een generale repetitie. Teammanager Peter Weinberg koos voor een mix van vaste waarden en enkele nieuwkomers. Niels Bruynseels (Delux van T&L) is de enige ruiter van het olympisch team van Tokio die geselecteerd werd voor het EK.

De tweelingbroers Nicola en Olivier Philippaerts zijn eveneens van de partij, net als op het vorige EK in 2021 waar ze brons wonnen. Zij zijn geselecteerd met respectievelijk Katanga van het Dingeshof en H&M Miro. Koen Vereecke (Kasanova de la Pomme) en Wilm Vermeir (IQ van ‘t Steentje) zijn de nieuwkomers. Zij hebben de voorbije twee jaar hun sporen verdiend in het nationale team en gaan voor het eerst in hun carrière naar het EK.