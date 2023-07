Moeder deelt verhaal over gênante ontmoeting met pakjesbezorger en de hele wereld deelt mee in haar schaamte

Convey, die moeder is van twee kinderen, doet haar hilarische verhaal op TikTok. Ze was juist haar jongste baby borstvoeding aan het geven toen de bel ging. Het was de postbode die een pakketje kwam afleveren. “Hij vroeg of ik ook een pakje van de buren kon aannemen, omdat zij niet thuis waren”, vertelt Convey. Geen probleem, zei de comédienne en ze nam het pakje aan.

“Een paar minuten later kwam mijn buurman al aankloppen om zijn pakje op te halen. Normaal zijn dat heel lieve, praatgrage mensen, maar vandaag leek hij zelfs een beetje gemeen. Ik vroeg me af wat ik gedaan had. Ik had toch gewoon dat pakje aangenomen...”

Maar toen Convey weer naar binnenging, besefte ze plots wat er aan de hand was. Haar borst had de hele tijd uit haar bloes gehangen. Ze was hem vergeten opnieuw te bedekken nadat ze haar zoon had gevoed. Convey schaamde zich rot en besloot haar man te bellen om te vertellen wat haar overkomen was. Die bleek evenwel al op de hoogte. “Je hebt de deur opengedaan met je borst bloot, toch?, zei hij.”

De man had blijkbaar een bevestiging van levering ontvangen van het pakjesbedrijf. Inclusief foto… “In de bovenhoek van de foto is je blote borst te zien”, zei hij tegen zijn vrouw. Convey kan er nog mee lachen. Ze eindigt de video met een boodschap aan haar baby: “Ik hoop dat je goed gegeten hebt en dat het heeft gesmaakt.”

De video werd ondertussen al meer dan 700.000 keer geliket op TikTok. “Haar buren kregen hoogstwaarschijnlijk dezelfde foto”, merkt een fan op. Het verhaal van Convey is niet alleen hilarisch, maar blijkbaar ook heel herkenbaar voor andere moeders. In de reacties onder de video verschenen ondertussen al verschillende soortgelijke bekentenissen.

“Ik gaf mijn zoon een cocktail en liet hem daarna bij zijn vader achter om met mijn bloes open door Walmart (een Amerikaanse supermarkt, red.) te gaan wandelen”, schrijft een vrouw. Een andere moeder vertelt dat ze de deur ging opendoen terwijl ze haar baby aan het voeden was. “Toen ik opendeed, trok mijn zoon plots zijn hoofd terug. De melk schoot tot voor de voeten van de pakketjesbezorger.”

Nog iemand anders toonde per ongeluk haar borst aan een hele menigte. “Ik was op een festival mijn baby aan het voeden. Plots keek een oudere vrouw me raar aan. Ik vroeg me af wat het probleem was, maar toen ik naar beneden keek, zag ik dat de baby naar het concert aan het kijken was. Mijn borst was helemaal bloot.”