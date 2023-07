“VS en Rusland hielden in het geheim gesprekken over de oorlog, ook Lavrov had al onderhoud in New-York”

Een groep van voormalige hoge Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen heeft in het geheim verschillende gesprekken over de situatie in Oekraïne gevoerd met enkele prominente Russen die dichtbij het Kremlin staan. In één gesprek zou ook Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov betrokken zijn geweest. Dat meldt NBC News op basis van verschillende anonieme bronnen.

Het doel van de ontmoetingen was om de communicatielijnen naar Rusland open te houden en een basis te proberen leggen voor mogelijke onderhandelingen over het einde van de oorlog. De inhoud van de gesprekken willen de bronnen niet prijsgeven. De Amerikaanse president Joe Biden zou op de hoogte zijn geweest van de gesprekken, maar ze zou ze niet aangestuurd hebben. Hij werd op de hoogte gehouden door de mensen die mee aan tafel zaten.

Dat Biden de onderhandelingen niet coördineerde en er geen Amerikaanse regeringsleiders bij de ontmoetingen betrokken waren, is normaal. Het gaat om zogenaamde “track two diplomacy”, een vorm van diplomatie waarbij er bewust wordt gekozen om burgers die niet rechtstreeks betrokken zijn in het beleid van een land het gesprek te laten voeren. Dit omdat het water nog te diep is om formele gesprekken op hoger niveau te voeren.

Het onderhoud met Lavrov vormde daarop een uitzondering. Volgens NBC News heeft dat gesprek plaatsgevonden in april. De Russische minister van Buitenlandse Zaken zou in New York enkele uren hebben samengezeten met een groep van zes Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen. Onder hen onder meer Richard Haass, een ex-voorzitter van de Council on Foreign Relations.

Hoe veel gesprekken er precies zijn geweest tussen Amerika en Rusland, weet de Amerikaanse nieuwssite niet.