Subway verwijdert reclame met grap over gezonken onderzeeër: “Dit is niet alleen smakeloos, het is gewoon triest”

“Onze subs imploderen niet”, stond er te lezen op een bord van Subway in de Amerikaanse staat Georgia. Duidelijk verwijzend naar de duikboot of submarine in het Engels van OceanGate. Bij de implosie van de Titan duikboot kwamen maar liefst vijf mensen om het leven.

Op social media wordt er al langer gelachen met de verdwijning en de implosie van de duikboot, maar deze keer gaat het volgen velen te ver. “Dit is gewoon verkeerd”, schreef een Facebookgebruiker. “Dit is niet alleen smakeloos, het is gewoon triest”, aldus een andere. “Dit is zo respectloos. Als het hun familie was, zouden ze het niet zo grappig hebben gevonden”, klinkt het ook. Anderen vonden het dan wel wee grappig en noemden het zelfs “slim”. Het bedrijf gaf aan op de hoogte te zijn van het bord en zei ook contact te hebben genomen met de franchise. “We hebben hen duidelijk gemaakt dat dit soort opmerkingen niet thuishoren binnen ons bedrijf. Het bord is inmiddels verwijderd”, aldus een woordvoerder van Subway aan Today.com.