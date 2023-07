Mauro Cuylits is tweede in de Sint-Martinusprijs: “Hoe komt het dat ze die betonnen blokken ineens op de weg zetten?”

Avia-Rudyco CT wint de ploegentijdrit, Mauro Cuylits komt als tweede over de streep na Steffen De Schuyteneer, die morgen in de leiderstrui start. — © FOTO GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Wielrennen Junioren Sint-Martinusprijs in Kontich

Kontich/Beerse

Team AVIA won de eerste ploegentijdrit in de vierdaagse van Kontich. Steffen De Schuyteneer kwam als eerste over de meet en pakte de leiderstrui. Mauro Cuylits (18) uit Beerse werd tweede en start morgen in het groen. “Respect dat de organisatie zoveel moeite doet om deze vierdaagse te organiseren. Maar sommige seingevers konden beter hun werk doen”, aldus de jonge renner uit Beerse.