Hollywood in de paddock: Brad Pitt brengt dit weekend elfde team naar de Formule 1 en krijgt raad van Lewis Hamilton

Er staat dit weekend een elfde F1-team in de pitstraat van het circuit van Silverstone. De wagen van APXGP hoeft u echter niet op de startgrid te verwachten, want de zwartgouden bolide komt enkel tussen de officiële F1-sessies in actie, voor opnames van een nieuwe Hollywoodprent met Brad Pitt.

Dat de 59-jarige Brad Pitt een film over de Formule 1 wou draaien, is al een tijdje geweten. Samen met filmproducer Jerry Bruckheimer bracht de Amerikaan al een paar keer een bezoek aan de F1-paddock. In Silverstone wordt het hele project echter concreet, en beginnen de opnames van de voorlopig nog titelloze langspeelfilm.

Daarvoor zijn er in de aanloop naar de Britse grand prix van dit weekend in de pitlane volledige nieuwe garages en pitmuurinstallaties ingericht. De naam van het team? APXGP. De namen van de rijders? Sonny Hayes en Joshua Pearce, die respectievelijk door Pitt en de 31-jarige Brits-Nigeriaanse acteur Damson Idris worden gespeeld.

Sonny Hayes is de naam van het personage dat Brad Pitt vertolkt in de film. — © PA

Beide acteurs zouden dit weekend al draaien, zowel in de pitstraat als de paddock. Die beelden moeten de indruk wekken dat APXGP een renstal is die écht deelneemt aan het wereldkampioenschap F1.

Er zijn ook rijshots voorzien, maar die bestaan uit zeven of acht sessies waarbij de AXPGP auto alleen over het circuit zal razen. De verzekeringsmaatschappijen vonden het immers geen goed idee om de zwartgouden bolide tussen de echte F1-wagens te laten rijden, zelfs al zou dat enkel tijdens de vrije trainingen gebeuren.

© James Moy Photography/PA Images

De bolide zelf is trouwens helemaal geen F1-auto, of wat had u gedacht. Met de hulp van het Mercedes F1-team werd een chassis van een F2-bolide aangepast, onder andere door de wielbasis te verlengen. Met wat extra aerodynamische onderdelen komt de auto best geloofwaardig voor de dag. Om het racen geloofwaardig in beeld te brengen kan die auto met 15 camera’s worden uitgerust, en zullen ook de echte F1-bolides met mini filmcamera’s worden uitgerust. En als dat niet voldoende is, dan schiet de computeranimatie wel te hulp.

De bolide waar Brad Pitt in de film mee zal rondrijden. — © AFP

Over de film is verder niet zo heel veel geweten. Sonny Hayes, het personage van Brad Pitt, is een rijder die heel jong grote successen boekte in de F1, maar daarna wegdeemsterde. Als ervaren veteraan maakt hij nu een comeback, met de jonge Joshua Pearce (de rol van Idris) als teamgenoot.

Joshua Pearce speelt de rol van Idris, de ploegmaat van Brad Pitt zijn personage Sonny Hayes. — © AFP

Regisseur Joe Kosinski (van onder andere Tom Cruise-kaskraker Top Gun: Maverick) liet wel al noteren dat hij één van de meest authentieke motorsportfilms ooit wil maken. “Eén die zonder blozen naast legendarische films als Grand Prix of Le Mans kan staan”, heet het. Ambities die al door heel wat andere Hollywoodsterren werden gekoesterd, maar nooit kwam iemand in de buurt van de films die respectievelijk in 1966 en 1970 werden gedraaid. Onder andere Sylvester Stallone ging met Driven zwaar op zijn bek.

Brad Pitt met Lewis Hamilton, die als raadgever voor de film fungeert. — © Formula 1 via Getty Images

Om dat te vermijden roepen de filmmakers onder nu hulp in van Lewis Hamilton, die zijn rol als raadgever heel enthousiast ter harte neemt. “Joe Kosinski wil de kijker helemaal in de wereld van de F1 onderdompelen”, stelde de zevenvoudige wereldkampioen in Silverstone. “Ik moet er voor zorgen dat de beelden geloofwaardig overkomen. Verder willen we ook een ander perspectief bieden dan de TV-beelden waarmee iedereen vertrouwd is, en gewoon tonen dat dit een hele coole sport is.”

De film zou eind 2024 in de zalen moeten komen.