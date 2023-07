Bocholtenaar ontwikkelt app om snel hulp in te roepen wanneer je lastiggevallen wordt. — © TV Limburg

Bocholt

Een jonge Bocholtenaar heeft een app ontwikkeld die je kan gebruiken als je je onveilig voelt op straat of tijdens het uitgaan. De Save Me-app verstuurt dan je locatie én een alarmsignaal naar de vrienden die je hebt toegevoegd. Zij kunnen je dan te hulp komen, of de politie verwittigen. Dries Vanmierlo maakte de app als eindwerk op de Erasmushogeschool, maar is nu op zoek naar partners om het product op de markt te brengen.(KaBu)