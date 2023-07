Wimbledon zit er helemaal op voor Yanina Wickmayer door blessure van dubbelpartner

Onze landgenote dient forfait te geven omdat haar dubbelpartner, de Amerikaanse Shelby Rogers, een kwetsuur heeft opgelopen. Rogers werd eerder deze week in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld door de Kazachse Elena Rybakina, derde reekshoofd en titelverdedigster op het Londense gras. Op de hoofdtabel van het dubbelspel werden ze vervangen door de Duitse Tatjana Maria en de Poolse Katarzyna Piter. Zij staan in de eerste ronde tegenover de Poolse Magda Linette de Amerikaanse Bernarda Pera.

In het enkelspel werd Wickmayer (WTA 112) al uitgeschakeld. In de openingsronde op het Londense gras ging onze landgenote in drie sets onderuit tegen de Russin Anna Blinkova (WTA 40): 6-2, 4-6 en 6-3 na 1 uur en 46 minuten.

Wickmayer stond in Wimbledon voor het tweede jaar op rij via de kwalificaties op de hoofdtabel. De intussen 33-jarige tennisster stond in totaal al veertien keer op de Londense hoofdtabel. Haar beste resultaat boekte ze er in 2011, met een achtste finale tegen latere winnares Petra Kvitova. Vorig jaar ging ze na haar terugkeer uit zwangerschapsverlof in de tweede ronde onderuit tegen de Letse Jelena Ostapenko.

LEES OOK. David Goffin overleeft bijltjesdag en is nog enige Belg in het enkelspel op Wimbledon

Zimmerman dubbelt door

Kimberley Zimmermann heeft zich intussen wel geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel.

In de eerste ronde ging onze landgenote aan de zijde van de Russin Yana Sizikova in twee korte sets voorbij de Britse tandem Jodie Burrage en Emily Appleton, die een wildcard hadden gekregen: 6-3 en 6-4 na 1 uur en 8 minuten.

In de tweede ronde staan Zimmermann en Sizikova eerstdaags tegenover de winnaars van het duel met de Japanse Miyu Kato en de Indonesische Aldila Sutjiadi aan de ene zijde, en de Italiaanse Lucia Bronzetti en de Bulgaarse Viktoriya Tomova aan de overzijde.