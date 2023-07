Rangers FC bevestigt komst van Cyriel Dessers: “Stressvolle dagen, maar ik pas hier”

LEES OOK. Hoe RB Leipzig zijn supporters probeert te paaien met de komst van Loïs Openda

Cremonese incasseert in totaal vijf miljoen euro, zo’n 1,5 miljoen euro minder dan wat ze één seizoen eerder aan Genk betaalde. KRC heeft geen recht meer op een gedeelte van de transfersom.

“Het is een grote opluchting om hier eindelijk te zijn”, zei Dessers. “Het waren lange dagen en stressvolle dagen, maar het is een geweldig gevoel om hier te zijn. De geschiedenis van de club, de fans, het stadion, het is enorm, maar daarnaast kijk ik naar wat hier op dit moment is. Ik heb echt goede gesprekken gehad met coach Michael Beale over zijn plannen, ideeën en wat hij wil op en naast het veld. Ik denk dat ik daarin goed zal passen.”

Manager Michael Beale zei: “We zijn blij dat Cyriel onze club komt versterken. Hij brengt veel ervaring mee uit Nederland, België en Italië. We waren op zoek naar een heel specifiek profiel en we geloven dat Cyriel dat zal invullen, zowel in balbezit als bij balverlies.

Dessers speelde in het verleden voor OHL, Lokeren, Breda, Utrecht, Heracles, Genk, Feyenoord en afgelopen seizoen bij Cremonese. Met Genk won hij de beker en bij Heracles werd hij topschutter. Bij Feyenoord speelde hij de finale van de Conference League en hij werd ook topschutter van die competitie.