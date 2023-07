Baby van 5 maanden overleden na reanimatie in crèche: “Drama voor ouders en kinderdagverblijf”

In kinderdagverblijf Mijnheer Konijn in Berchem-Kluisbergen is woensdagmiddag een baby van vijf maanden oud gereanimeerd. Het kindje werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar donderdagnamiddag overleden. Alles wijst op een natuurlijk overlijden.

Woensdagmiddag stonden een ziekenwagen en de MUG in de Stationsstraat in Berchem, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Kluisbergen. De hulpdiensten waren opgeroepen om een kindje te reanimeren in het kinderdagverblijf Mijnheer Konijn. Het kindje werd meegenomen naar het ziekenhuis, waar het donderdagnamiddag overleed.

“Dit is een drama voor de ouders en de familie, en ook voor de mensen van het kinderdagverblijf zelf”, zegt woordvoerster Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien.“Er wordt onderzocht wat de oorzaak is voor de tragische dood van het kindje. Vrijdag gaan we samenzitten met alle diensten. Vandaag heeft iedereen nood aan rust en sereniteit.”