Ciao Italia. Cyriel Dessers (28) trekt nu naar Schotland, waar Rangers straf genoeg al zijn zesde club in zes jaar tijd wordt. De ‘schuld’ van Onuachu, het gebrek aan financiële middelen van Feyenoord en zijn eigen succes. Zijn carrièreverloop is ook gewoon het bewijs dat voetbal een gekke, onvoorspelbare wereld is.