Swift speelt voor haar Europese tour alleen in stadions en door technische redenen is het Boudewijnstadion geen optie — © AFP

De rush op de Europese tickets voor de Taylor Swift-tournee is begonnen. Woensdag werden de eerste mails uitgestuurd die fans opdeelden in ‘wachtlijst’ of ‘verkoop’. “Ik ben even op toilet gaan huilen.”