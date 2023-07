Na de onverwachte winst die Jonas Vingegaard (26) in Laruns boekte, liep de Deen in Cauterets op een counter van Pogacar. Hij hield er uiteindelijk wel het geel aan over, maar botste even op zijn limieten en dat leverde hem 28 seconden tijdverlies op. Aan Wout van Aert lag het alvast niet. Die nam in zijn eentje het werk van drie knechten voor zijn rekening.