In totaal zijn de voorbije maanden minstens zeven facturen onderschept en nagemaakt in Noord-Limburg. — © BELGA

Bocholt

Er blijven onderschepte facturen opduiken in Noord-Limburg. Ondernemer Johan Vrolijks uit Bocholt ontdekte deze week dat een van zijn klanten onlangs een vervalste factuur in de bus kreeg. “Het rekeningnummer was veranderd.”