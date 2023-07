Antwerpen/Hasselt

Het dossier Costa, waar 25 ton cocaïne mee gemoeid is, houdt Lucio Aquino voorlopig weg uit een Italiaanse cel. In dit onderzoek hangt hem een veroordeling tot 20 jaar boven het hoofd die hij in België zal uitzitten. Het dossier, waarin ook ex-rijkswachter Willy Vanmechelen betrokken is, geldt als een van de grootste drugsonderzoeken ooit in België.