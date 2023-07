David Goffin overleeft bijltjesdag en is nog enige Belg in het enkelspel op Wimbledon

David Goffin (ATP 123) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. De 32-jarige Luikenaar haalde het in de tweede ronde op het Londense grastoernooi in vier sets van de Chileense kwalificatiespeler Tomas Barrios Vera (ATP 133): 7-6 (7/3), 5-7, 6-2 en 6-0 na 3 uur en 20 minuten. Op de dag waarop Elise Mertens en Kimmer Coppejans eruit gingen, heeft Goffin zich weten te handhaven.

In zijn duel in de eerste ronde had Goffin in vier sets (6-2, 5-7, 6-2 en 6-0) gewonnen van de Hongaarse lucky loser Fabian Marozsan (ATP 96). Nadien moest onze landgenoot wachten tot donderdag vooraleer hij opnieuw in actie kon komen. Zowel dinsdag als woensdag speelde de regen immers zoals vanouds spelbreker in de Britse hoofdstad.

In de volgende ronde wacht voor Goffin een clash met het Russische zevende reekshoofd Andrey Rublev (ATP 7). In de tweede ronde rekende Rublev in vier sets, en na net geen drie uur, af met zijn landgenoot Aslan Karatsev (ATP 50): 6-7 (4/7), 6-3, 6-4 en 7-5. In dat duel draaide vooral de opslag van Rublev erg goed. Hij sloeg twaalf aces en won 76 procent van de punten na een succesvolle eerste opslag. Ook de hoge foutenlast van Karatsev (52 unforced errors) hielp de nummer zeven van de wereld aan de zege. In 2021 haalde Rublev de vierde ronde op Wimbledon, voorlopig zijn beste resultaat in de All England Club.

Goffin staat dankzij een wildcard van de organisatie op de hoofdtabel. Hij neemt voor de negende keer deel aan Wimbledon. Twee keer haalde hij de kwartfinales, in 2019 en vorig jaar.