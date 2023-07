Ondertussen in Oostenrijk: Narvaez wint drie van de vijf etappes en heeft eindzege op zak

“Die laatste etappe was ook wel best lastig, maar ik ben heel blij dat ik mijn eindzege nog wat meer heb kunnen opfleuren met een derde ritzege. Ik had nochtans geen goed gevoel bij deze slotetappe, want ik dacht dat de beklimming van de Sonntagberg net iets te zwaar ging zijn voor mij. Ik slaagde erin wat energie over te houden tot we de laatste beklimming gingen aanvatten”, gaf Jhonatan Narvaez mee.

De Ecuadoraan haalde verschroeiend uit met op de eerste dag een tweede plaats en daaropvolgend nog drie ritzeges. “Ik was naar hier gekomen om er een goed resultaat neer te zetten. Maar dat het zo goed zou worden, had ik nooit gedacht. Ik ben ook de eerste Ecuadoraan ooit die deze rittenkoers won. Deze Ronde van Oostenrijk verliep echt helemaal naar wens. In de eerste etappe was Pascal Ackermann me net iets voor, maar daags nadien was ik de sterkste in een massasprint. Dinsdag liet ik Berhe achter mij na een spurt met twee en vandaag kwam de kers op de taart na een sprint bergop met vier renners. Naast het algemeen klassement pak ik ook nog het puntenklassement mee. Ik mag dus spreken van een meer dan geslaagde Ronde van Oostenrijk.”