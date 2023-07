Maasmechelen

De 35-jarige Maasmechelaar Donato O. zit sinds woensdag in de cel in Rome. Volgens het gerecht in Italië zou hij deel uitmaken van de ‘ndrangheta-clan in Limburg. Er worden nog vijf andere Limburgers geviseerd, ook voor hen is overlevering gevraagd. Allen weren ze zich als een duivel in een wijwatervat uit vrees voor het geïsoleerde maffiagevangenisregime in Italië.