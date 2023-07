STVV heeft Japanse doelman Zion Suzuki op de radar

Het is een publiek geheim dat Daniel Schmidt na vier seizoenen Sint-Truiden ervan droomt om een stap hogerop te zetten. STVV is ook bereid om mee te werken aan een transfer van de 31-jarige Japanse international, maar tot op heden viel er nog geen enkel concreet bod binnen voor ‘Big Dan’. Toch wil men in de geel-blauwe bestuurskamer voorbereid zijn op een vertrek van de eerste doelman van STVV. In die optiek verscheen Zion Suzuki op de radar nadat de speler werd aangeboden bij STVV.

Geboren in VS

Suzuki heeft overigens een vergelijkbare achtergrond als Daniel Schmidt, want ook hij werd geboren in de Verenigde Staten en verhuisde op jonge leeftijd naar Japan. Suzuki is de zoon van een Ghanese moeder en Japanse vader. Hij doorliep alle nationale Japanse jeugdelftallen en mocht vorige zomer ook debuteren in het eerste elftal toen bondscoach Hajime Moriyasu hem liet opdraven in de 6-0-zege tegen Hongkong, een duel in het Oost-Aziatisch kampioenschap.

De 1m90 grote doelman ligt nog een half jaar onder contract bij de Japanse eersteklasser Urawa Red Diamonds, waar hij in 2021 werd doorgeschoven van de beloften naar het eerste elftal. Ondanks zijn jeugdige leeftijd speelde Suzuki al 28 duels in de hoofdmacht van zijn club, zo mocht hij onder meer al aantreden in de Aziatische Champions League. Zijn huidige marktwaarde wordt door het toonaangevende Transfermarkt geschat op 250.000 euro. Volgens Japanse media zou ook topclub Manchester United achter de diensten van Suzuki hengelen.