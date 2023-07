Jonge Belg is nieuwste golfsensatie en heeft plek in PGA Tour bijna beet: “Nooit verwacht, maar nu wil ik er als nummer één naartoe”

Het nieuwste internationale snoepje in het golf is een Belg: Adrien Dumont de Chassart won bij zijn debuut meteen een proftoernooi in de VS, maakte de grootste sprong ooit op de wereldranglijst en beukt de poort open naar de prestigieuze PGA-tour. Midden in zijn veroveringstocht grepen we de 23-jarige Waals-Brabander in Waterloo bij de kraag voor een gesprek over zijn American Dream.

Adrien Dumont de Chassart heeft de voorbije weken naam gemaakt in de States. “Al hebben ze wel moeite om hem correct uit te spreken”, vertelde de jonge golfsensatie donderdag met de fraaie green van de Royal Waterloo Golf Club op de achtergrond. Dus doopten de Amerikanen die Belg met zijn moeilijke naam al liefkozend om tot ‘ADdC’. Toepasselijk, want de prestaties van de 23-jarige Waals-Brabander kwamen vorige maand in de VS als een ‘Thunderstruck’ bij heldere hemel.

Even samenvatten. Door zijn sterke prestaties als amateurgolfer in de Amerikaanse universitaire competities schopte Adrien Dumont De Chassart het net voor zijn overstap naar het profcircuit tot nummer 10 op de amateurwereldgolfranglijst en kreeg hij ook de kans om aan te treden in de Korn Ferry Tour, het tweede niveau in de Verenigde Staten. Bij zijn debuut als profgolfer begin juni won hij meteen zijn eerste toernooi, de BMW Charitiy Pro-Am. Zo werd hij de eerste Belg ooit die een toernooi won op een Tour in de Verenigde Staten. Het leverde hem niet alleen de grootste sprong ooit op de wereldranglijst - van plek 3.681 naar 479 - op, maar ook een cheque van 180 000 dollar. Geen slecht loonstrookje voor een eerste werkdag. “Ik doe het niet voor het geld, maar dat was behoorlijk formidabel”, blikt hij terug. “Het is altijd mijn droom geweest om ooit een toernooi te winnen, maar ik had op voorhand niet gedacht dat het nu al zou lukken. Ik besefte het de volgende dag pas echt.”

© BELGA

Een week later was het bijna opnieuw prijs. Pas in het slot liet hij de eindzege op de Wichita Open liggen. Met ook een achtste plaats op het Memeorial Health Championship afgelopen zondag staat Dumont De Chassart na amper drie toernooien al zesde in het Korn Ferry klassement. De top dertig aan het einde van het seizoen krijgt volgend seizoen een kaart voor de PGA Tour, de verzameling van de meest prestigieuze en historisch belangrijkste golftoernooien. “Ik heb nog één goede prestatie nodig om er zeker bij te zijn”, schat onze landgenoot bescheiden in. “Vooraf had ik nooit gedacht nu al zo ver te staan, dus ik moet mijn doelen aanpassen. Ik wil zo hoog mogelijk eindigen in het Korn Ferry klassement, want de eindstand heeft een invloed op het aantal PGA-toernooien dat je volgend jaar mag spelen. Nummer één worden is een realistisch doel. Dan mag ik in 2024 overal starten.”

Dumont De Chassart verhuisde in 2018 naar de Verenigde Staten waar hij voor vijf jaar aan de universiteit van Illinois zijn studies combineerde met golf op het hoogste niveau, net als onder anderen Thomas Pieters en Thomas Detry. “Met de twee Belgische Thomassen als ex-studenten was Illinois een makkelijke keuze. Zij hebben daar hun stempel gedrukt. Als veertienjarig jongetje vertelde Detry mij al over de geweldige faciliteiten en trainingsprogramma’s daar. Ik ben er op alle vlakken goed voorbereid op een profcarrière. Het niveau van het universitair golf in de VS ligt enorm hoog. De banen en de omstandigheden zijn ook moeilijker dan die op de Korn Ferry Tour. In Illinois speelde ik vaak bij vijf graden en een strakke wind.”

Niet alleen de PGA Tour lonkt, ook de Olympische Spelen. Wanneer blijkt dat Thomas Pieters door zijn deelname aan de controversiële LIV Tour uitgesloten wordt van het olympisch toernooi zou Dumont De Chassart na Thomas Detry wel eens onze tweede golfer in Parijs kunnen zijn. Al lijkt hij daar momenteel nog niet echt van wakker te liggen. “De Olympische Spelen, dat is in 2024 zeker? Tot je het mij nu vroeg heb ik er nog nooit aan gedacht. Ik denk dat 2028 realistischer is. Ik heb geen idee hoe de situatie rond Pieters zal evolueren. Als ik mij kan kwalificeren zou dat formidabel zijn, maar het is geen doel dat nu al in het groot op mijn spiegel staat.”