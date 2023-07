REACTIES. Mathieu van der Poel legt uit waarom hij mee in de aanval trok, spieren van Steff Cras “begonnen dicht te nijpen”

Mathieu van der Poel maakte deel uit van de ruime kopgroep met Wout van Aert die ruime tijd voorop reed, maar liet zich op de Tourmalet uitzakken. De bedoeling van Van der Poel was eigenlijk om groene trui Jasper Philipsen mee te hebben en aan de punten te helpen bij de tussenspurt in Sarrancolin, maar MVDP was alleen mee en besloot dan maar een einde op pad te gaan met Van Aert en co.

Mathieu van der Poel maakte de oversteek vanuit het peloton na de kopgroep die Wout van Aert bij het begin van de etappe had gevormd. Had MVDP zijn zinnen gezet op deze bergrit? Er bleek een ander plan achter schuil te gaan.

“Het was eigenlijk de bedoeling om met Japser mee te zitten in de ontsnapping voor de tussenspurt, maar ik zat er alleen en dan zat ik daar”, zei MVDP. “Ik wilde de Aspin nog over raken met de koplopers, maar vanaf de Tourmalet wist ik dat ik mijn eigen ding kon doen. Wout ging heel hard, maar hij had natuurlijk een reden om de Tourmalet te overleven: een kopman die erachter kwam. Dat had ik niet. Ik moet morgen weer de sprint leiden. Ik kom de dagen hier goed door. Nog een paar dagen en dan is de eerste rustdag er al.”

Steff Cras maak opnieuw indruk: “Spieren begonnen dicht te nijpen”

Een andere man die opviel, was Steff Cras van TotalEnergies. Hij kwam als eerste Belg binnen samen met Pinot en O’Connor op een 19de plaats. Hij stijgt daardoor in het klassement naar een veertiende plaats.

In de bergritten is Cras niet weg te slagen van een plaats in de top dertig. In de tweede rit naar San Sebastian was hij zelfs goed voor een tiende plaats. “Het ging al redelijk snel op de Tourmalet. Op de top waren we met niet veel meer over. Mijn spieren begonnen al dicht te nijpen op die hoogte. Ik heb mijn eigen tempo gereden. Ik heb mijn kans gepakt en met de mannen die vlak voor mij zaten naar boven gereden.”

Hij wordt ook beloond voor zijn harde werk, want hij staat als eerste Belg in het klassement op een veertiende plaats. “Ik ben zeer tevreden. Het was al een goede start van de Tour. Nu twee dagen recupereren en dan zondag weer een zware rit.”

Skjelmose zakt door het ijs: “Mijn rug voelt alsof ik negentig jaar oud ben”

Mattias Skjelmose kwam naar deze Tour als outsider voor het podium. De renner van Lidl-Trek volgde in het begin van de Tour vlot zijn medeconcurrenten, vandaag verloor hij acht minuten. De klimmer was gisteren gevallen en verklaarde in de Deense media zijn tijdsverlies: “Mijn rug voelt alsof ik negentig jaar oud ben. Bij mijn val is heel mijn linkerkant geraakt. Op de Tourmalet deed mijn rug meer pijn dan mijn benen en moest ik lossen.”

Toch wist de Deen na de Tourmalet het gat op de achtervolgers te dichten. Dat was uitstel van executie: uiteindelijk werd hij de laatste klim opnieuw achtergelaten.