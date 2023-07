Oekraïne en Rusland wisselen in totaal 90 gevangenen uit

Themabeeld — © SOPA Images/LightRocket via Gett

Kiev beschuldigt het Kremlin ervan duizenden minderjarigen uit gebieden in Zuid- en Oost-Oekraïne die door Russische troepen werden bezet, naar Rusland te hebben ontvoerd. Daar zouden sommige kinderen vervolgens ter adoptie zijn afgestaan. Het Internationaal Strafhof in Den Haag vaardigde al een internationaal aanhoudingsbevel uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en Maria Lvova-Belova, de kinderrechtencommissaris van Rusland.

LEES OOK. Waar staat Oekraïne een maand na de start van het tegenoffensief? “Plan A is mislukt, dus zijn ze van strategie veranderd”

Volgens Oekraïense bronnen was het de 47ste keer dat beide landen gevangenen uitwisselden. Dankzij die uitwisselingen zijn intussen al bijna 2.600 Oekraïners uit Russische gevangenschap naar hun land kunnen terugkeren. Oekraïne strijdt al meer dan zestien maanden tegen de Russische invasie. Nadat de onderhandelingen over een vreedzame oplossing voor het conflict afgelopen lente werden stopgezet, is het contact op bijna alle diplomatieke niveaus verbroken, maar Kiev en Moskou blijven wel regelmatig krijgsgevangenen en lichamen uitwisselen.