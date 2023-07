Ernstig geval van verkeersagressie in Den Haag: vader mishandeld in bijzijn van zijn kinderen

De Nederlandse politie is op zoek naar twee mannen die zondagnamiddag een 41-jarige man in elkaar hebben geslagen in Den Haag, vlak voor de ogen van zijn twee jonge kinderen.

Het incident deed zich voor rond 16u40 op de Caladekade in Den Haag. De man was met zijn kinderen aan het spelen toen er een blauwe auto over het fietspad kwam aangereden. Het slachtoffer maakte een afkeurend gebaar en nam een foto van de auto. De auto stopte vervolgens een stuk verderop en de twee verdachten sprongen uit de auto. Zij zetten de aanval in en werkten de jonge vader tegen de grond.

De twee mannen stapten na de feiten terug in hun wagen en gingen ervandoor. Het slachtoffer liep een letsel op aan zijn nek, maar was nog in staat naar zijn kinderen te lopen om ze troosten. Zij hadden namelijk alles gezien. De politie heeft de eigenaar van de blauwe auto inmiddels gesproken, maar het is nog onduidelijk wie de twee daders zijn.

(lvdw)