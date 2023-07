Jonas Vingegaard is de verliezer van de dag, maar verovert wel het geel: “Het is altijd leuk om terug in die trui te staan”

LEES OOK. Tadej Pogacar mept terug en halveert zijn achterstand ten opzichte van nieuwe leider Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard verloor dan wel tijd vandaag, toch was hij blij met de leiderstrui om zijn schouders: “Het is heel leuk om terug in het geel te staan. Ik hoopte uiteraard op de ritoverwinning maar Tadej was heel sterk vandaag. Hij verdiende de overwinning.” Over het plan van de dag: “We wilden hem net zoals gisteren testen. Kijken hoe zijn benen waren. Ik denk dat we kunnen zeggen dat ze beter waren. De Tour is nog lang, het wordt nog een mooie strijd tot in Parijs.”

© EPA-EFE

Jai Hindley moet leiderstrui afgeven: “Ik werd helemaal naar huis gereden vandaag”

Jai Hindley mocht één dag ‘genieten’ van de gele trui. Hij deed moegestreden zijn relaas van de rit: “Ik moet eerlijk zijn, ik werd helemaal naar huis gereden vandaag. Ik kreeg een pak voor de broek. Op voorhand was het plan om mijn eigen koers te rijden. Moest ik de favorieten kunnen volgen, des te beter. Toch heeft de Australiër genoten van zijn dag in de gele trui: “Het was een epische dag. In de gele trui rijden over al deze mythische beklimmingen was fantastisch.”