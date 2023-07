VOORBESCHOUWING TOUR 2023. RIT 7 (Mont-de-Marsan – Bordeaux): Scoort Jasper Philipsen in Bordeaux een loepzuivere hattrick na een dag bakken en braden in de bloedhete zon?

Vrijdagmiddag krijgen we in Bordeaux de derde massaspurt van deze Tour. Groenetruidrager Jasper Philipsen kan een loepzuivere hattrick laten optekenen. Gebeurt dit, dan geeft hij de concurrenten in de puntenstrijd zo goed als de genadeslag. Een leuke sprint na een etappe die méér om het lijf heeft dan dinsdag, méér vragen we niet, al lijkt het erop dat het wel een dagje ‘bakken en braden’ wordt met temperaturen die ver boven de dertig graden uitstijgen.

Kort * Start: om 13.15 uur * Aankomst: om 17.07 uur * Afstand: 169,9km (defilé van 5,4 km)

Het parcours:

De Pyreneeën liggen achter de rug. Op naar het Centraal Massief. Om de volgende bergketen te bereiken, is er eerst Bordeaux als overgangsetappe. Het is werkdag voor de sprinters, terwijl de klassementsrenners na twee dagen hard labeur aan ‘relatieve rust’ toe zijn. Dit is een etappe die qua profiel nauw aansluit bij de oersaaie dinsdagrit naar het circuit van Nogaro. Ook nu weer is er slechts één helling van vierde categorie (de Côte de Béguey) op bijna veertig kilometer van het einde. De helling is 1200 meter lang en stijgt gemiddeld slechts 4,4 procent. Een niemendalletje dus. Het is een overgangsrit met amper 857 hoogtemeters. Op het criterium op de Champs-Elysées na is dit de etappe met het minste reliëf. Het kan dus opnieuw een best vervelende dag worden. Tenzij we dit keer wél jongens vinden die er na de Pyreneeën hard willen invliegen en geen zin hebben om bijvoorbeeld de rode loper uit te rollen voor de sprinters.

De wind kan eventueel het verschil maken. Die heeft een sterkte van 3 Beaufort en waait voornamelijk uit het zuidoosten. Of dat voldoende is om waaiers te trekken, weten we op vrijdagmiddag zelf. Maar de verkennende ploegleiders die voor de koers uitrijden, zullen veel werk hebben om alles te checken want het parcours slingert zich naar het oosten en daarna opnieuw naar het noorden. De laatste dertig kilometer komt de wind uit het zuiden en komt voor de renners van links.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant “Bordeaux staat synoniem voor sprinten. Uiteraard wil je als spurter in de Tour winnen op de Champs-Elysées, maar met een zege in Bordeaux kan je als snelle man ook pronken. Alle groten wonnen hier: André Darrigade, Walter Godefroot, Eddy Merckx… En Mark Cavendish natuurlijk, in 2010. Dertien jaar later hier nog eens winnen? Ik geloof er niet in.”

Onze sterren:

Logischerwijze is Jasper Philipsen de topfavoriet nadat hij niet alleen de voorbije twee massaspurten won, maar ook de twee laatste van vorig jaar. De ‘Vlam van Ham’ kan dus een vijf op vijf scoren. En zijn allereerste in de groene trui. Philipsens zwaarste tegenstander kan wel eens Caleb Ewan worden. Zeker als De Buyst (last aan de pols) opnieuw zijn werk als lead out kan doen. Dan is er ook nog Van Aert die de voorbije sprints met Laporte door omstandigheden geen klik had. Het is ook af te wachten of Fabio Jakobsen na zijn blessures van Nogaro en twee loodzware tochten door de Pyreneeën voldoende hersteld is. Al is het bekend dat sprinters eenmaal ze de streep ‘ruiken’, door de adrenaline alleen al de pijn even vergeten.Staan niet in het lijstje maar behoren ook tot de kandidaten: Biniam Girmay die al twee keer uit zijn baan naar de zege werd getold en ondertussen weet hoe wild de Tourspurten in de voorbereiding naar de laatste honderden meter wel zijn. Of een tank als Phil Bauhaus die de voorbije twee spurten indruk maakte en Sam Welsford van Team dsm-firmenich. De Australiër moet net als de Eritreeër Girmay nog even wennen aan het geweld en de scrimmages die typisch zijn voor elke Tourspurt.

Onze sterren *** Jasper Philipsen ** Caleb Ewan, Wout van Aert * Mark Cavendish, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen

Dit zijn de sleutelmomenten:

Er zijn er twee: Grignols, waar de tussenspurt ligt na 88 kilometer en vooral de Quai Louis XVIII in Bordeaux. De laatste kilometer langs de oever van de Garonne is biljartvlak. Het scharnierpunt kan de bocht van de Quai Deschamps naar de Rue de la Garonne worden. Die ‘virage’ van 90 graden ligt op zo’n 3500 meter van de streep. Wat verder is er dan weer een scherpe bocht naar links om zo over de mooie Pont Saint-Jean te snellen. Richting de laatste 2 km die in een S-bocht ligt. De loop van de Garonne wordt gevolgd, maar pas de laatste vierhonderd meter zien de spurters ook effectief het portiek van de aankomst.

Dit moet u nog weten:

* Mont-de-Marsan is de plaats waar Luis Ocana als jeugdrenner lid werd van de wielerclub Le Stade Montois. Er zal dus vrijdagmorgen een herdenkingsmoment zijn voor de negen jaar geleden overleden Spanjaard die aan zijn depressie ten onder ging.

* Deze gemeente in de Landes was in 1971 ook al eens de startplaats van een Tourrit. Dan ging het ook richting Bordeaux. Het was de etappe waarin Ocana zou worden toegejuicht, maar zo ver kwam het niet want na zijn val in de afzink van de Col de Menté moest hij uit de Tour stappen.

Aanval van Merckx * Eddy Merckx ging hem voor de start van de etappe opzoeken bij hem thuis, waar de Spanjaard herstelde. Hij woonde toen in Bretagne-de-Marsan.* Bordeaux mag dan door het leven gaan als dé sprintstad, in dat jaar trok Eddy Merckx op zestig kilometer van de finish weg en pakte in de sprint van de vluchtersgroep de etappewinst.

* Het is voor de 81ste keer in 110 edities dat Bordeaux start- of aankomststad is. Al werd er soms wel geswitcht van finishzone. Door zo diep in de finale over de Pont de Pierre te gaan, hoopt deze haven- en cultuurstad wereldwijd aan citymarketing te doen. Na Parijs is Bordeaux de meest bezochte stad.

* De burgemeester Pierre Hurmic raakte in de ban van de Tour toen directeur Christian Prudhomme deze groene jongen twee jaar geleden uitnodigde tijdens de individuele tijdrit van Libourne naar Saint-Émilion. De Tourbaas vertelde hem welke inspanningen la grande boucle deed om de CO2-uitstoot te verminderen. De ecologist raakte overtuigd om na dertien jaar nog eens het grootste ambulante circus ter wereld naar zijn stad te halen.

Goeie herinneringen voor Cavendish * Mark Cavendish is de laatste renner die in Bordeaux won, al lag de finish toen niet zo centraal als nu. Omdat aan de Place de Quinconces wordt aangekomen, zal de stad vrijdag qua verkeer één grote puinhoop zijn. Op dat vlak heeft Bordeaux veel weg van Antwerpen. Ook daar is het elke dag file op de ring.

* Er kondigt zich een bloedhete dag aan. 35 graden worden voorspeld, met een gevoelstemperatuur van 39 graden. Alstublieft. Het wordt van Mont-de-Marsan naar Bordeaux braden en bakken. Gelukkig staat er nog een wind van drie Beaufort, al wordt het een ‘warme’ wind. Zoals van een haarblazer... Al houdt het weerbericht van de Tour het zelf op 31 graden. De eerste echte hitte kan wel rare dingen doen met een rennerslijf. En al zeker een lichaam dat geblutst en gebuild is.