Nele Gilis sluit squashseizoen af als nummer zes van de wereld: “Volgend seizoen top vier is het doel”

Geel

Nele Gilis heeft er een boerenseizoen op zitten. Twee zeges in een WorldTour-toernooi, een finale in een Grand Slam met winst in de halve finales tegen zevenvoudig wereldkampioene Nour El Sherbini,… Voeg er nog een kwartfinale bij op het WK, iets waar nog geen enkele landgenoot in slaagde, en je kan best stellen dat de 27-jarige Geelse terecht het squashseizoen afsluit als nummer zes van de wereld.