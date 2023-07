Mogelijk illegale raveparty tussen Tienen en Diest dit weekend: “We zullen het niet zover laten komen zoals in Sint-Truiden”

Er zou komend weekend mogelijk een illegale raveparty georganiseerd worden op een oud militair domein in Attenrode-Wever, deelgemeente van Glabbeek in Vlaams-Brabant. Dat meldt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) donderdag in een persbericht. De burgemeester heeft de toegangswegen laten afzetten met zeecontainers.