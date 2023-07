Na nieuwe helletocht overleeft Fabio Jakobsen de Pyreneeën, maar kan hij zich vanaf morgen weer mengen in de sprints?

Fabio Jakobsen heeft de Pyreneeën overleefd: nadat hij dinsdag zwaar ten val kwam, vocht de Europese kampioen in de twee bergritten tegen de tijdslimiet. Mede dankzij zijn ploegmaats van Soudal - Quick-Step haalde hij telkens op tijd de finish en is hij in principe klaar om zich vanaf vrijdag weer te mengen in de sprints. Aan zijn karakter twijfelt niemand meer, maar de vraag blijft of de Nederlandse sprinter genoeg hersteld is van zijn verwondingen...