Ook dat nog: Peter Gillis wordt vervolgd voor belastingfraude

Het Openbaar Ministerie gaat SBS-ster Peter Gillis vervolgen voor belastingfraude. Een woordvoerder van het Functioneel Parket heeft berichtgeving van Quote hierover bevestigd.

Het OM heeft de tenlastelegging in het onderzoek uitgereikt aan de verdachten, onder wie de realityster en vakantieparkbaas. “De verdachten zijn nu aan zet om aan te geven welke onderzoekswensen zij nog hebben ten aanzien van de bevindingen van de FIOD”, laat de woordvoerder weten. Daarna wordt de zogenoemde ‘regiefase’ afgesloten en beoordeelt de rechtbank het onderzoek.

“De verdenkingen betreffen het niet juist voeren en bewaren van de administratie, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan de Belastingdienst en het niet (tijdig) doen van aangifte vennootschapsbelasting”, aldus het OM. Verder doet het Openbaar Ministerie geen mededelingen.

Eerdere, grote controle

Vorige maand stond Peter Gillis ook voor de rechtbank in Hasselt. — © Sven Dillen

De zaak volgt na een grote controle van de FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, OM en de Arbeidsinspectie in mei 2019 van enkele recreatieparken en andere locaties in Noord-Brabant en Zeeland. Er werden locaties gecontroleerd in Asten, Loon op Zand, Valkenswaard en Terneuzen (Hoek).

Talpa, die van Gillis de realityserie Massa is Kassa uitzendt, was vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar.