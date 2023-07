STVV verlengt contract van jeugdproduct Matte Smets

Matte Smets heeft vanmiddag zijn handtekening gezet onder een nieuw driejarig contract bij STVV. De 19-jarige Bilzenaar brak vorig seizoen onder Bernd Hollerbach volledig door in het eerste elftal van de Kanaries nadat hij de jeugdopleiding had doorlopen.

Hollerbach schoolde Smets om van defensieve middenvelder tot centrale verdediger en dat bleek een gouden zet. Na de winterstop groeide hij uit tot een onbetwiste titularis in de driemansdefensie van Hollerbach. In zijn eerste seizoen in de hoofdmacht van de Kanaries kwam hij zo aan 16 duels op het hoogste niveau.

“Aan de ene kant speuren we de markt af op zoek naar ervaring en extra klasse, aan de andere kant zijn en blijven getalenteerde spelers uit onze eigen regio belangrijk voor onze club”, zo laat sportief verantwoordelijke André Pinto optekenen in een persbericht van de club. “We zijn onze jeugdwerking dan ook heel dankbaar, want ze brengen regelmatig nieuwe talenten voort. Matte is op dat gebied een mooi voorbeeld. We geloven dat hij onder de vleugels van een ervaren coach als Thorsten Fink verder kan ontbolsteren.”

Smets zelf zegt dat hij dankbaar is voor het vertrouwen dat de club toont met deze contractverlenging: “De sportieve staf heeft me kansen gegeven en de supporters sloten me dadelijk in de armen”, aldus Smets. “Ik voel me thuis bij STVV, en daarom is het altijd mijn wens geweest om mijn contract hier te verlengen.”