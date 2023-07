Een tevreden Pogacar draagt zege op aan gevallen verloofde Urska Zigart “Ze gaf mij veel kracht vandaag”

Tadej Pogacar nam vandaag 28 seconden terug op rivaal Jonas Vingegaard. Het spreekt voor zich dat de Sloveen daar tevreden mee is: “Het wordt nog een mooie strijd.” De Tour is zeker nog niet gedaan.

Na de mokerslag van gisteren vocht Pogacar vandaag terug. Jumbo-Visma rook bloed en had opnieuw een plan om de koers hard te maken. Toch wist de Sloveen tegen alle verwachtingen in tijd terug te nemen. We kregen dus een tevreden Pogacar voor de microfoon: “Revanche zou ik het niet noemen, ‘sweet’, dat wel. Ik ben opgelucht om tijd terug te pakken. Ik was toch wat bezorgd na het tijdverlies van gisteren.”

De machtsontplooiing van de Jumbo-Visma’s zorgde toch voor wat bezorgdheid bij de Sloveen:” Toen ze op de Tourmalet begonnen zag ik flashbacks van gisteren. Zeker met Vingegaards prestatie van gisteren…”, gaat hij verder. “Ik ben blij dat ik vandaag wel goede benen had, het was zaak om te volgen en dan op het juiste moment aan te vallen. Het gat is bijna perfect, het wordt een mooie strijd tot de laatste rit”, blijft de Sloveen strijdvaardig.

“Het is mijn tiende etappezege in de Ronde van Frankrijk: I’m coming for you Mark”, grapt de guitige klimmer over Cavendish’ aanval op het zegerecord van Eddy Merckx. Nee, even serieus: “Ik draag deze overwinning op aan mijn verloofde Urska Zigart, zij viel gisteren zwaar in de Giro Donne. Ze is vandaag al thuis en heeft gekeken. Ze gaf mij veel kracht vandaag.