Op reis met de elektrische auto? Mogelijk word je sneller wagenziek

Waarschuwing voor al wie deze zomer op reis gaat met de elektrische wagen: passagiers van zo’n auto lopen meer risico om wagenziek of duizelig te worden dan wie meerijdt in een benzine- of dieselauto. Gelukkig kun je het probleem bestrijden.

Volgens Gezondheid en Wetenschap is ongeveer een derde van de Belgen gevoelig voor reisziekte. “Bewegingsziekte ontstaat door het verschil in de bewegingen die je verwacht en die je sensoren detecteren: wat je ziet met je ogen, wat je voelt met je evenwichtsorgaan, je spieren en gewrichten”, zegt Floris Wuyts, fysicaprofessor aan de UAntwerpen en hoofd van het Laboratorium voor Evenwichtsonderzoek en Aerospace. “Je lichaam maakt voortdurend een interne voorstelling van wat je aan het doen bent. Als die voorstelling niet overeenkomt met de werkelijkheid, kun je wagenziek worden. Al is dat eigenlijk een slecht woord, want het is geen ziekte, maar een perfect logische reactie van ons lichaam.”

Dat je er in een elektrisch voertuig sneller hinder van ondervindt, komt onder meer omdat zulke auto’s responsiever zijn: ze reageren sneller op een druk op het gas- of rempedaal, waardoor je evenwicht sneller moet inspelen op schommelingen, zo schrijft Plus Magazine. Volgens de Franse onderzoeker William Emond, die doctoreert op het onderwerp, dragen ook de vele schermen in moderne auto’s bij tot wagenziekte, dat kan resulteren in onder meer misselijkheid, overmatig zweten, hoofdpijn en braken.

“Zulke nieuwe elektrische wagens zijn zo vinnig en stil, voor veel mensen is dat onwennig”, beaamt Wuyts. “We zijn opgegroeid met benzine- en dieselwagens en herkennen de patronen van zo’n auto. Als we het gaspedaal indrukken, geeft dat bijvoorbeeld een auditieve feedback. In een elektrische wagen is dat veel minder het geval. Eigenlijk is de mens niet ontworpen om in auto’s rond te rijden. Dat we dat nu al honderd jaar doen, verandert daar niets aan.”

Wisselen en wennen

Gelukkig zijn er wel manieren om wagenziekte tot het minimum te beperken. Om je passagiers te ontzien, laat je als bestuurder het hard optrekken en remmen best achterwege. Als passagier is het raadzaam om voorin te zitten, waar je het beste zicht hebt op de omgeving, en in geen geval je te verdiepen in een boek of te gaan scrollen op je smartphone. “Kijk naar buiten, zodat wat je voelt maximaal overeenkomt met wat je ziet”, adviseert Wuyts. “En natuurlijk helpt het ook om af en toe van chauffeur te wisselen.” De bestuurder van een auto heeft namelijk niet of nauwelijks last van wagenziekte, aangezien die veel beter kan anticiperen op de bewegingen van de auto.

En nog meer goed nieuws: ons lichaam kan ook wennen aan nieuwe ervaringen. “Kinderen die opgroeien met een elektrische wagen, zullen wanneer ze volwassen zijn dus veel minder risico lopen op bewegingsziekte in zo’n auto”, weet Wuyts.