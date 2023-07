Wout van Aert krijgt voor tweede dag op rij prijs van strijdlust en staat geparkeerd na alweer fenomenale dag: “Ik hou ervan om vroeg te beginnen koersen”

Voor de tweede dag op rij trok Wout van Aert in de aanval tijdens een bergrit in de Tour en kreeg hij van de organisatie ook voor de tweede dag op rij de Prijs van de Strijdlust. Deze keer bleek hij ook van goudwaarde voor zijn ploeg: hij kon zijn kopman Jonas Vingegaard na de Tourmalet in een zetel naar de slotklim brengen, waar hij nog de eerste kilometers voor zijn rekening nam en de kopgroep verder uitdunde. Je zou voor minder geparkeerd staan wanneer je job erop zit… “Ik heb nu nood aan een rustig dagje”, zei Van Aert bij France 2.

Wout van Aert trok van bij de start in de aanval en deze keer kon hij tot in de (loodzware) finale een rol van betekenis spelen voor zijn kopman. Op de mythische Tourmalet leidde hij de dans in de kopgroep, om dan in de afdaling Jonas Vingegaard in een zetel afzetten aan de voet van de slotklim naar Cauterets-Cambasque. En zelfs dan zat zijn job er nog niet want hij nam de eerste kilometers van de klim nog voor zijn rekening. Uiteindelijk zette hij zich aan de kant op vijf kilometer van de top: hij zat stikkapot en moest door een fan even worden verder geduwd.

“Het was een leuke dag”, zei Van Aert. “We hadden een strijdplan, ik begin graag vroeg te koersen. We zijn blij met het geel, het is goed om die trui te hebben. Ik heb deze twee dagen het maximale gedaan voor het team, morgen heb ik een rustige dag nodig.”

Vingegaard kon het werk van zijn luitenant niet afwerken op de top (waar Tadej Pogacar revanche nam) maar een nieuwe masterclass van Jumbo-Visma was wel weer een feit want niemand komt nog in de buurt van het duo Vingegaard-Pogacar.

Na de koers ging hij even langs bij zijn ploegmaat Jonas Vingegaard in de tent terwijl die aan het uitfietsen was.