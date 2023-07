In een vakantiehuisje, op hotel of met de tent. Voor welk type reis je ook kiest, de kans dat je op vakantie een hele koffer vol fitnessapparatuur gaat meezeulen, is bijzonder klein. Maar voor wie zelfs op vakantie graag actief bezig blijft, heeft onze personal trainer Dieter Lots enkele oefeningen klaar. Het goede nieuws? Je (hotel)bed speelt een belangrijke rol.