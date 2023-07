Hun trouwfeest was luxueus, de huwelijksreis fabelachtig: het superjacht waarop Thibaut Courtois en zijn Mishel rondvaren

Hun fabelachtige huwelijk in Cannes zit er amper op of Rode Duivel Thibaut Courtois en zijn kersverse echtgenote Mishel Gerzig dompelen zich opnieuw onder in luxe. Samen met zijn kinderen varen ze in de buurt van Ibiza en Formentera rond op Envy, een luxejacht en een huwelijksreis om bij weg te dromen.

Een “morning jump” die kan tellen. Van op het dak van het superjacht Envy springt Thibaut Courtois de Middellandse Zee in, zo is te zien op beelden die hij via Instagram deelde (zie bovenaan dit artikel). De doelman van Real Madrid en de Rode Duivels voegt er nog enkele video’s en foto’s aan toe van feestjes met de grootste dj’s ter wereld op Ibiza en je weet: dit is een huwelijksreis waar genieten en luxe centraal staan.

Rondvaren tussen onder meer de eilanden Ibiza en Formentera doen Courtois en zijn kersverse echtgenote dus op Envy, een superjacht van enorme luxe met wereldfaam dat gebouwd werd door het Duitse bedrijf Lurssen. Tijdens de zomer betaal je voor een week 95.000 euro en in de winter 89.000 euro, al moet je nog op enkele duizenden euro’s extra rekenen voor bijvoorbeeld de brandstof en de bediening aan boord.

Plaats voor tien personen

Het jacht is fenomenaal groot. De afmetingen: 41 meter lang en een straal van 8 meter. Courtois en Gerzirg zijn op huwelijksreis met zijn twee kinderen, maar kregen ook al het bezoek van de zus van de doelman en wat vrienden. Daar is plaats voor, want er kunnen tien personen op slapen verdeeld over vier slaapkamers - een mastersuite, een VIP-cabine en twee dubbele cabines. Daarnaast is er plaats voor acht personen crew.

Wie het jacht huurt, krijgt meteen de beschikking over een erg groot arsenaal aan waterspeeltuigen. Zonnen kan uitgebreid op het dek, maar je kan net zo goed van de schaduw genieten met uitzicht op het water in allerlei comfortabele zetels en stoelen. Ook eten en drinken doe je in alle luxe in de grote eetruimte en bar. Vrees je ondanks dat alles niet genoeg om handen te hebben? Vrees niet: je kan aan boord werken, je sociale media updaten en films en series streamen dankzij de WiFi die er overal aan boord. Te warm wordt het nooit dankzij de airco.

