Buitenlandse winkeldief pleegt veertien diefstallen bij Colruyt: “Komt als dichter niet aan werk in thuisland”

De Tongerse procureur eist twee jaar cel voor een winkeldief omdat hij veertien diefstallen leegde bij Colruytwinkels. Hij werd op heterdaad betrapt in Sint-Truiden. “Ik had gokschulden”, zo sprak de buitenlander.

Begin februari bracht de man vanuit Frankrijk een bezoek aan ons land. In die periode sloeg hij veertien keer toe bij Colruytwinkels en ging hij aan de haal met verschillende flessen whisky. Uiteindelijk werd de man in de winkel in Sint-Truiden betrapt door de winkeldetective die hem herkende van intern uitgewisselde camerabeelden naar aanleiding van de eerdere diefstallen in andere filialen.

Volgens de raadsman van de winkeldief worden de feiten niet betwist. “In zijn thuisland is hij schrijver van gedichten en novelles. Zijn vader zit in de politiek. Het is moeilijk om er werk te vinden”, klonk het. De beklaagde zelf weet de feiten dan weer aan zijn financiële moeilijkheden. “Ik was verslaafd en had gokschulden”, sprak hij voor de Tongerse rechter. De man riskeert een opsluiting van twee jaar en een geldboete van 2.400 euro. “Hij is ook in Georgië, Frankrijk en Duitsland gekend voor diefstallen”, aldus de procureur.

Voorbeeldige burger

Een tweede beklaagde riskeert tien maanden cel en dezelfde geldboete. Volgens de aanklager zou hij de winkeldief geholpen hebben om de gestolen flessen drank te bewaren tot er transport geregeld kon worden om de buit naar het buitenland te brengen. Zijn raadsman vraagt de vrijspraak. “Hij was absoluut niet op de hoogte van de illegale herkomst van de flessen. Hij dacht dat hij niets verkeerd deed en hij is een voorbeeldige burger.”

Vonnis op 17 augustus.