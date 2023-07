Auto ramt school in Wimbledon: jong meisje komt om het leven, zeker acht anderen gewond

Het getroffen gebouw is een meisjesschool voor kinderen tussen de 4 en 11 jaar oud. Bij het incident raakten zeven kinderen en twee volwassenen gewond. Donderdagnamiddag werd ook het nieuws bekendgemaakt dat één kind om het leven kwam. “Dit is tragisch nieuws en onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van het meisje en iedereen die er vandaag bij betrokken is.We blijven ter plaatse en gaan door met ons onderzoek naar de volledige omstandigheden van het incident”, aldus hoofdcommissaris Clair Kelland.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is voorgevallen, en of het om een bewuste daad ging. De feiten hebben wel niets met terrorisme te maken, aldus de politie. Die is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval. De bestuurder van het voertuig, een vrouw van in de 40, is gearresteerd op verdenking van dood door gevaarlijk rijgedrag.

De aanrijding vond plaats op ongeveer anderhalve kilometer van de plek waar het tennistoernooi van Wimbledon momenteel wordt gehouden.

