Rotary schenkt caravan aan vzw De Overstap voor het project ‘Buurtbabbelaar’ in Bilzen

Vzw De Overstap uit Munsterbilzen neemt al jaren een belangrijke plek in binnen de geestelijke gezondheidszorg. Een volgend project is de ‘Buurtbabbelaar’. Een volledig ingerichte caravan waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terechtkunnen met al hun vragen.

Het project rond de buurtcaravan is een uitbreiding van het activiteitencentrum rond Beschut Wonen van de vzw De Overstap in Munsterbilzen. Directeur Miep Cuenen: “Dit nieuwe project is tot stand gekomen in overleg met de Eerstelijnszone Zolim die buurtgerichte projecten organiseert waarbij zorg en welzijn hun krachten bundelen in buurten met kwetsbare doelgroepen, zowel op psychisch en sociaal als op financieel en lichamelijk vlak.”

Al een hele tijd werd gezocht naar een caravan om die vervolgens om te bouwen tot een ‘Buurtbabbelaar’. Rotaryclub Bilzen-Alden Biesen schoot te hulp. “Jaarlijks tracht onze club naast kleinere projecten minstens één groot project te realiseren”, vertelt Henri Gregoor van de Rotary. “Toen we de vraag kregen van De Overstap en het Sociaal Huis van de stad Bilzen, zijn we er uiteindelijk in geslaagd een tweedehandscaravan op de kop te tikken die voldeed aan de eisen, hiervoor stelden we 10.000 euro ter beschikking. De caravan werd voorzien van een kleurrijke belettering waarmee ze mooi opvalt in het straatbeeld. Verder werd ze uitgerust met een koffiezetapparaat, een microgolf, een bijkomende koelkast, tafels, stoelen en een set volksspelen.”

Verbinding

“Dat we dit project nu met de steun van Rotary Bilzen-Alden Biesen verder kunnen uitwerken samen met het lokale bestuur is prachtig”, stelt directrice Cuenen. “Het is de bedoeling om een plek te creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en op een laagdrempelige manier hun noden, vragen en problemen kunnen bespreken met de aanwezige hulpverleners en welzijnswerkers. Dit lokaal partnerschap legt verbindingen tussen alle actoren en wil ervoor zorgen dat mensen die het moeilijk hebben niet onder de radar verdwijnen. Een aantal cliënten van ons activiteitencentrum gaan ook mee op pad voor het project mooimakers, zij verzamelen rondslingerend afval in de omgeving. Bovendien gaan ze helpen met de logistieke ondersteuning op verplaatsing. Op die manier kunnen voor hen ook waardevolle ontmoetingen en verbindingen ontstaan.”