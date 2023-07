Dit hebt u al gemist in de Tour: Van Aert en Van der Poel verzorgen de show voorin, maar Jumbo-Visma heeft weer een plannetje klaar

De zesde etappe in de Tour de France nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting Camberets en het Plateau van Cambesque losbarst.

Woensdag kregen we nog een fantastisch eerste koersuur. Dit keer besloten de ronderenners de eerste vlucht direct te laten vertrekken. Er zat geen type Hindley bij, dus kregen ze een vrijgeleide. Ook al met het idee dat ze straks zo goed als allemaal terugwaaien op de Tourmalet, of ze opgeraapt worden tijdens de laatste klim van de dag.

LIVE. Volg de zesde etappe hier op de voet!

Wout gooit vanaf km 0 een bom

Beetje bij beetje is de Wout van Aert van de vorige Tour opnieuw te zien. Voor de tweede dag op rij gooide hij een bom. Dit keer van zodra Tourbaas Christian Prudhomme met de startvlag had gezwaaid. Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel waren de andere vedetten van de voorjaarsklassiekers die mee waren in een kopgroep van twintig die voorop ging rijden en volop het gashendel opendraaiden. Het eerste uur reden ze op niet eens gemakkelijk terrein 44,2 km weg. Alsof ze midden de Tour de France aan het trainen zijn voor de wereldkampioenschappen van Glasgow die zeer snel achter de Tour de France volen. Zoek daar ook maar de reden waarom ook mannen als Kasper Asgreen en o.a. Matteo Trentin deel uitmaakten van de vluchtersgroep van twintig waarin ook Oliver Naesen zat.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Powless virtueel opnieuw in de bolletjestrui

Neilson Powless verloor woensdag in de eerste Pyreneeënrit zijn bergtrui aan Felix Gall, maar de ‘native American’ geeft de hoop op de bolletjestrui niet op. Dat was ook de enige reden waarom hij achter de bende van Wout van Aert aan ging. Op de Côte de Capvern-les-Bains pakte hij de twee puntjes, maar het was hem vooral om de punten van de Aspin te doen. Daar kwam de attractieve renner van EF Education-EasyPost ook als eerste door, zodat de Oostenrijker Gall virtueel zijn bolletjestrui kwijt was op de eerste van de drie hoge kruinen in de laatste bergrit in de Pyreneeën.

© Getty Images

Coquard loopt in op de groene Philipsen

Voor Bryan Coquard lag zijn finish al in Sarrancolin (49,2 km), waar de tussenspurt plaatsvond. De Bretoen van Cofidis kreeg de twintig punten cadeau van Wout van Aert die hem voor liet gaan, terwijl Mathieu van der Poel de vijftien punten. Daarmee heeft ‘Le Coq’ in twee dagen tijd via de twee tussenspurten niet alleen 40 punten ingelopen, maar de kloof met leider Jasper Philipsen herleid tot 46 punten. Vrijdagmiddag in Bordeaux bijvoorbeeld krijgt de winnaar 50 punten, maar er is ook de tussenspurt waarin de sprinters hopen punten te pakken.

Jumbo-Visma wil opnieuw toeslaan

Op drie kilometer van de top van de Aspin zagen we een heel richtinggevende move: Jumbo-Visma nam simpelweg de controle van de koers over en sloeg in het peloton een hoger toerental aan. De Nederlandse Worldtourploeg liet wel nog toe dat Bora-hansgrohe de regie kreeg tot halfweg de Aspin, maar dan beslisten de Jumbo’s het harder te maken voor Pogacar en Hindley. Terwijl voorin Van Aert leidde. Hier zit een plan achter dat we later in de etappe moeten ontvouwd zien worden. Vingegaard wil deze bergrit duidelijk zo hard mogelijk maken.

UAE Team Emirates verdween na vijf dagen zelfs helemaal uit beeld. Bora-hansgrohe met Jai Hindley mocht de eerste twee uur de dans leiden achter de twintig vluchters. Er zat ook geen gevaarlijke knaap voorin. Of het moest Julian Alaphilippe zijn die als dertigste met een achterstand van 7’10” het best geklasseerd stond. Méér dan 3’26” voorgift gaf de Duitse Worldtourploeg niet vooraleer de voet van de twaalf kilometer lange Aspin opdook. Voor Bora-hansgrohe is het na Peter Sagan in 2018 pas de tweede gele trui in de geschiedenis van de Duitse Worldtourploeg. Dat geef je niet zonder slag of stoot af.